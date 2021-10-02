ента новостей

15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
11:19
В Петербурге мигрант изнасиловал пенсионерку
11:15
На севере Петербурга 15-летняя девушка выпала с третьего этажа
11:11
В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия
10:44
Как соблюдать безопасность в лесу?
10:06
Халявы ждать не стоит
09:24
Айтишники стали получать больше
21:22
«Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти
14:45
В Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа
14:23
Мост через Свирь разведут для прохода по реке яхты «Аквамарин»
13:39
Фестиваль «Берег Маклая»
13:36
В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса
11:52
Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека
11:51
Что с дефицитом бюджета?
11:39
Китай заявляет, что ограничивает аборты
11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
11:21
В Европе по мере роста цен на газ люди придумывают альтернативы отоплению своих домов
10:58
В Ленобласти обнаружены трупы мужа и жены с огнестрельными ранениями
10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
10:39
В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера
09:57
Он не верил в коронавирус…
09:33
Наступают очередные сложности
20:00
4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов
19:51
Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга
19:48
В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь
19:46
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок
15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
15:20
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы
15:17
Бывший офицер полиции Великобритании, убивший Сару Эверард, приговорен к пожизненному заключению
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя

В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя

Сегодня в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени личному составу специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.
«Специальному моторизованному полку вручается Боевое знамя, являющееся официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяющее ее честь, доблесть, славу и боевые традиции», - зачитал Грамоту Президента Российской Федерации первый заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Эльхан Нагиев.
Также в ознаменование 55-й годовщины формирования полка генерал-майор Эльхан Нагиев вручил ведомственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Председатель комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Ольга Аришина и заместитель начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Дмитрий Баранов поощрили военнослужащих полка за участие в обеспечении общественной безопасности.
Специальный моторизованный полк был сформирован в 1966 году в Ленинграде для усиления борьбы с хулиганством и пресечения преступности на улицах и в общественных местах. Военнослужащие полка участвовали в обеспечении общественной безопасности на самых крупных и значимых мероприятиях, включая XXII-е летние Олимпийские игры в 1980 году, чемпионат мира по футболу 2018, чемпионат Европы по футболу 2020, ежегодный Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников школ «Алые паруса».
Солдаты и офицеры полка участвовали в боевых действиях во время войн в Афганистане и Чеченской Республике, обеспечивали охрану общественного порядка в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в городах Армянской ССР, извлекли из под завалов сотни пострадавших от разрушительного землетрясения в 1988 году в Армении. За личное мужество и отвагу многие военнослужащие полка награждены государственными наградами.
 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-05-2021, 14:42
Генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому
29-09-2020, 19:32
В Дом офицеров вернется Боевое знамя
28-11-2020, 16:09
В Санкт-Петербурге вручено Боевое знамя бригаде кораблей, в составе которой находится крейсер «Аврора»
22-06-2021, 12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
1-10-2020, 19:48
Боевое Знамя Дома офицеров ЗВО, вручённое в 1944 году, размещено для вечного хранения в Санкт-Петербурге
8-06-2021, 19:39
В Ленобласти состоялся выпуск сотрудников ОМОНа, прошедших обучение в Центре подготовки Северо-Западного округа Росгвардии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
98
Вчера, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
0
98
Вчера, 10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
0
122
30-09-2021, 15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
155
28-09-2021, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
Наверх