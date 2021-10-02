В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя

Сегодня в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени личному составу специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.

«Специальному моторизованному полку вручается Боевое знамя, являющееся официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяющее ее честь, доблесть, славу и боевые традиции», - зачитал Грамоту Президента Российской Федерации первый заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Эльхан Нагиев.

Также в ознаменование 55-й годовщины формирования полка генерал-майор Эльхан Нагиев вручил ведомственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Председатель комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Ольга Аришина и заместитель начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Дмитрий Баранов поощрили военнослужащих полка за участие в обеспечении общественной безопасности.

Специальный моторизованный полк был сформирован в 1966 году в Ленинграде для усиления борьбы с хулиганством и пресечения преступности на улицах и в общественных местах. Военнослужащие полка участвовали в обеспечении общественной безопасности на самых крупных и значимых мероприятиях, включая XXII-е летние Олимпийские игры в 1980 году, чемпионат мира по футболу 2018, чемпионат Европы по футболу 2020, ежегодный Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников школ «Алые паруса».

Солдаты и офицеры полка участвовали в боевых действиях во время войн в Афганистане и Чеченской Республике, обеспечивали охрану общественного порядка в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в городах Армянской ССР, извлекли из под завалов сотни пострадавших от разрушительного землетрясения в 1988 году в Армении. За личное мужество и отвагу многие военнослужащие полка награждены государственными наградами.

