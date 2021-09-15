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Питерец.ру » Экономика » Какие авто наиболее популярны?

Какие авто наиболее популярны?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Эксперты выявили самые популярные подержанные автомобили

Многие люди предпочитают покупать автомобили на вторичном рынке. Там ниже стоимость, а возможность приобрести хорошую машину все равно остается. Наибольшим спросом пользуются подержанные иномарки. Кстати, в этом году он вырос на 31% по сравнению с прошлогодним периодом.

Самой популярной моделью в Петербурге и Ленобласти оказался «Форд Фокус». Этот автомобиль подорожал примерно на 25%, его цена составляет 400 тыс. руб. В топ-5 наиболее востребованных авто также входят «Хендай Солярис», «Фольксваген Поло», «Киа Рио» и «Шкода Октавиа». За эти машины придется выложить в среднем 600 тыс. руб. Конкретная цена зависит от состояния автомобиля.

«Питерец.ру» отмечает, что Петербург делит 1 место с Новосибирском по росту средней стоимости авто на вторичном рынке. Цены здесь выросли примерно на 40%. Далее идет Москва, где машины подорожали на 37%. В Казани и Калининграде автомобили на вторичном рынке поднялись в цене на 27%.

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