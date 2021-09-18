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Питерец.ру » Экономика » Аренда офисов возрождается

Аренда офисов возрождается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Спрос на аренду офисов превысил допандемийный уровень

Сфера аренды коммерческой недвижимости начинает восстанавливаться. По крайней мере, в большинстве крупных городов ситуация вернулась к допандемийному уровню и даже стала лучше. К числу таковых относится и Петербург.

По данным «Питерец.ру», средняя площадь российского офиса выросла на 29% и составляет 66 кв. м. Средняя ставка равна 1 тыс. руб. за квадрат. В Северной столице стоимость аренды выросла на 1%, при этом средняя площадь арендуемых объектов снизилась на 23%.

Если сравнивать с августом 2019 года, то спрос на аренду коммерческой недвижимости в Петербурге вырос на 3%, но на 8% сократилось предложение. Что касается общего спроса по стране, то он вырос на 7%. Если же брать спрос на покупку помещений для офисов, то здесь Северная столица лидирует, поскольку данный показатель увеличился на 33%.

Повышение спроса на аренду офисов вызвано несколькими причинами. Это деловая активность, темпы вакцинации и адаптация бизнеса к условиям пандемии. Мы видим, что сфера аренды недвижимости постепенно возвращается к нормальной жизни.

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