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Питерец.ру » Экономика » Вырос спрос на недвижимость Ленобласти

Вырос спрос на недвижимость Ленобласти

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы стали больше интересоваться недвижимостью Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что граждане Северной столицы стали чаще приобретать жилье в Ленобласти. Наблюдается рост и в сфере аренды недвижимости. Эту тенденцию отметили областные риелторы – к ним стали чаще обращаться клиенты из Петербурга.

Повышение спроса на покупку и аренду жилья в этом регионе наблюдается в последний год. В немалой степени это произошло и под влиянием пандемии. Многие люди перешли на удаленную работу. Они захотели поселиться рядом с природой, но чтобы при этом сохранялся доступ к социальной инфраструктуре.

Некоторые места Ленобласти отлично подходят для такой цели. Здесь можно наслаждаться красотой природы и иметь рядом все необходимое для жизни. Немаловажную роль играют и доступные цены на жилье. Так что повышенный спрос на недвижимость этого региона вполне объясним. Люди чувствуют выгоду и охотно ей пользуются.

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