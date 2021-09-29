Вырос спрос на недвижимость Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что граждане Северной столицы стали чаще приобретать жилье в Ленобласти. Наблюдается рост и в сфере аренды недвижимости. Эту тенденцию отметили областные риелторы – к ним стали чаще обращаться клиенты из Петербурга.

Повышение спроса на покупку и аренду жилья в этом регионе наблюдается в последний год. В немалой степени это произошло и под влиянием пандемии. Многие люди перешли на удаленную работу. Они захотели поселиться рядом с природой, но чтобы при этом сохранялся доступ к социальной инфраструктуре.

Некоторые места Ленобласти отлично подходят для такой цели. Здесь можно наслаждаться красотой природы и иметь рядом все необходимое для жизни. Немаловажную роль играют и доступные цены на жилье. Так что повышенный спрос на недвижимость этого региона вполне объясним. Люди чувствуют выгоду и охотно ей пользуются.