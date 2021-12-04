Они находятся ниже бедности

Вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» волновал наше общество на протяжении долгих веков. Ответы на него были разные, но совершенно очевидно, что многим людям живется плохо. Причем в последние годы число таких граждан увеличилось.

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране 16 млн человек находятся за «границей бедности». Именно этот параметр сейчас стали использовать вместо так называемого «прожиточного минимума».

В начале года эта граница составляла 11581 руб., сейчас – 11970 руб. В первом квартале ситуация и вовсе была критичная. За границами бедности находилось примерно 20,8 млн человек. Последние данные показали, что это число сократилось. Но 16 млн человек – это все равно много.

К сожалению, уровень жизни в нашей стране заметно снижается. В этом плане мы серьезно уступаем многим странам. В Америке и Европе люди живут гораздо лучше, чем у нас. Там, конечно, есть свои сложности. Но нам от этого не легче.