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Питерец.ру » Общество » В Петербурге число случаев коронавируса превысило 5,5 тысяч

В Петербурге число случаев коронавируса превысило 5,5 тысяч

0
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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Санкт-Петербурге число случаев коронавируса превысило пять с половиной тысяч

Число зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 5,5 тысячи, при этом выздоровели 1468 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 5241 человека. На карантине находятся 3258 человек, из них 113 - в обсерваторе, 676 - на самоизоляции, 2469 - контактные.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Источник: РИА Новости
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