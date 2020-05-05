В Петербурге число случаев коронавируса превысило 5,5 тысяч

Число зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 5,5 тысячи, при этом выздоровели 1468 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 5241 человека. На карантине находятся 3258 человек, из них 113 - в обсерваторе, 676 - на самоизоляции, 2469 - контактные.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

