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Питерец.ру » Общество » Мошенники стали активнее

Мошенники стали активнее

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
inetsafety.ru
В России увеличилось число случаев мошенничества

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам первой половины 2020 года в нашей стране участились случаи мошенничества. В итоге их было зарегистрировано гораздо больше, чем раньше. Чаще всего граждан обманывали по телефону или через интернет. Таких действий оказалось на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В период самоизоляции этот показатель был превышен на 36%. При этом число краж сократилось на 9%.

В числе лидеров по увеличению количества мошенничеств оказались Петербург, Москва и Свердловская область. В Северной столице мошенники были в два раза активнее, нежели год назад. Для Москвы показатель превышения составил 76%, для Свердловской области – 60%. Чаще всего, злоумышленники совершали действия с помощью банковских карт граждан. Потому людям необходимо сохранять бдительность в этом вопросе и не передавать кому-либо эти данные.

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