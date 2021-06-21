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Питерец.ру » Общество » Чем индийский штамм опаснее?

Чем индийский штамм опаснее?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Специалисты объяснили опасность индийского штамма covid-19

Тема коронавируса порядком поднадоела многим людям. Кто-то считает, что не следует кошмарить народ и сгущать краски. Другие становятся чересчур погруженными в это. Третьи ведут себя так, словно никакой опасности вообще не существует.

Но необходимость адекватного восприятия реальности еще никто не отменял. Так что нам нужно понимать, что происходит. Этой информации не следует пугаться, к ней просто необходимо правильно относиться.

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Гинцбург высказался об индийском штамме коронавируса. По словам вирусолога, он опаснее других разновидностей, поскольку быстрее переходит в тяжелую форму заболевания. Это приводит к тому, что у человека сокращается время на выработку антител к ковиду.

При этом Гинцбург подчеркнул, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных форм коронавируса. Ранее про индийский штамм высказывалась и Татьяна Голикова. По ее словам, он напоминает простуду. У зараженного человека наблюдается насморк, боль в горле и головная боль. Симптомы очень похожи на то, что происходит при фарингите.

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