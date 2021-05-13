До нас дошел индийский штамм

«Питерец.ру» сообщает, что на грузовом судне, которое прибыло из Петербурга в Финляндию, зафиксирована вспышка ковида. Вирус обнаружен у 15 человек. При этом двух людей доставили в больницу, остальные находятся на карантине.

По предварительным данным, вспышка заболевания вызвана индийским штаммом. Если информация подтвердится, появится повод для принятия дополнительных мер безопасности. Многие были уверены, что индийский штамм ковида не дошел до России. Однако реальность свидетельствует об обратном.

Индийский штамм опасен тем, что для него характерна двойная мутация. Эта разновидность covid-19 была выявлена в марте. В России пока обнаружены лишь единичные вспышки данной инфекции.