Симптомы коронавируса

Замглавы Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ученые по-прежнему не обнаружили каких-то симптомов, присущих именно коронавирусу. Однако есть те, которые проявляются наиболее часто.

Например, у 78% заболевших наблюдается повышенная температура. В 57% случаев у пациентов возникает кашель. Более чем у половины заразившихся бывает лихорадка. Еще во время болезни может появляться головная боль, а также болезненные ощущения в суставах, мышцах, общая слабость. Возможна диарея, тошнота и рвота, у некоторых людей появляется кожная сыпь. Реже встречается заложенность носа и ушей, а также боль в горле.

«Питерец.ру» отмечает, что коварность ковида заключается в сложном распознавании вируса. Для его выявления необходимо сдать текст, который подтвердит факт наличия или отсутствия заболевания.