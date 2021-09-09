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Питерец.ру » Общество » Они перешли на «дистанционку»

Они перешли на «дистанционку»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fontanka.ru
Некоторые классы были вынуждены перейти на дистанционное обучение

Занятия в учебных заведениях Петербурга начались в очном формате. «Дистанционка» используется в качестве резервного варианта и вводится по мере необходимости. В некоторых случае к такому формату уже пришлось прибегнуть.

«Питерец.ру» сообщает, что шести классах Северной столицы ввели дистанционное обучение. Причиной тому стали выявленные случаи простуды и коронавируса. По данным образовательного комитета, из-за этого сейчас в школах отсутствует 181 учащийся и 110 работников.

По причине пандемии в городе по-прежнему действует система со смещенным графиком. В таком режиме обучается около 9 тыс. человек. При этом вторая смена как таковая отсутствует.

Что касается «дистанционки», то этот формат гораздо хуже обычного. Однако его плюс в том, что сохраняется хоть какая-то возможность проводить занятия. Это все равно лучше приостановленного учебного процесса.

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