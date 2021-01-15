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Питерец.ру » Общество » Смешанный формат

Смешанный формат

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В школах Петербурга будет сочетание двух форматов

«Питерец.ру» сообщает, что в школах Северной столицы будет смешанный формат обучения. Причем это продолжится до конца текущего учебного года. Таково решение петербургских властей, которое озвучила вице-губернатор Ирина Потехина.

Данный формат оказался востребованным, поскольку появляется возможность отказаться от полного перехода на «удаленку». При этом ученика могут перевести на дистанционное обучение по заявлению от родителей.

В настоящий момент все школы города работают в очном режиме. Но из-за вспышки коронавируса полностью на «удаленку» переведены 22 класса. В Северной столице болеют 977 школьников и 762 учителя.

Власти делают все возможное, чтобы этот учебный год был завершен на достойном уровне. Предпринимаются необходимые усилия и меры безопасности.

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