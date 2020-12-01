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Питерец.ру » Общество » Карантин в школах

Карантин в школах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге более 150 классов закрыто на карантин

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице 153 класса в 75 школах были закрыты на карантин. Поводом для такого шага стало выявление коронавирусной инфекции. Такая же ситуация наблюдается в 11 группах 9 детских садов. Однако это небольшой процент от общего числа классов и групп.

В настоящий момент более 13 тыс. школьников обучаются в смешанном формате, при котором дистанционка сочетается с традиционной очной формой. Что касается ситуации с коронавирусом вообще, то она оставляет желать лучшего. Число заразившихся людей растет. Уровень заболеваемости пока не снижается. Власти предпринимают серьезные усилия по борьбе с пандемией, вводя новые ограничения. Но желаемого результата эти меры пока не дают.

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