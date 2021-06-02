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Питерец.ру » Политика » Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ

Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В СПбГУ состоится открытая лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль

3 июня в 16:00 состоится открытая лекция чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Российской Федерации Александра Бен Цви, приуроченная к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Израилем. На мероприятии будут присутствовать студенты Санкт-Петербургского государственного университета, которые смогут задать свои вопросы о профессии дипломата, развитии отношений между Россией и Израилем.

Александр Бен Цви — чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации с 2020 года. Ранее работал первым секретарем департамента Советского Союза МИД Израиля, заместителем главы дипломатической миссии, советником Посольства Государства Израиль в Москве. Представлял Израиль на различных дипломатических должностях в Польше, Перу, Аргентине, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Словакии.

Начало мероприятия: 3 июня, 16:00.

Трансляция будет доступна по ссылке.

Источник: СПбГУ
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