Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ

3 июня в 16:00 состоится открытая лекция чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Российской Федерации Александра Бен Цви, приуроченная к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Израилем. На мероприятии будут присутствовать студенты Санкт-Петербургского государственного университета, которые смогут задать свои вопросы о профессии дипломата, развитии отношений между Россией и Израилем.

Александр Бен Цви — чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации с 2020 года. Ранее работал первым секретарем департамента Советского Союза МИД Израиля, заместителем главы дипломатической миссии, советником Посольства Государства Израиль в Москве. Представлял Израиль на различных дипломатических должностях в Польше, Перу, Аргентине, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Словакии.

Начало мероприятия: 3 июня, 16:00.

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