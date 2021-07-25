Артиллерийские расчёты ЗВО дадут праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте

Артиллерийские расчёты Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) произведут праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте.

Для запуска фейерверков в Кронштадте будет применён 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор» 2А96. За один салют данная пусковая установка обеспечвает выпуск свыше 2-х тысяч выстрелов в течение минуты, которые расцвечивают небо в цвета Государственного флага Российской Федерации.

Будет произведено 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, это обеспечит различную высоту подъема фейерверочных изделий. Купола разрыва превысят в диаметре 300 метров.

Всего бдя проведения артиллерийского салюта будет задействовано более 200 военнослужащих военного округа, 24 единицы 85-мм орудий Д-44 и салютных установок от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона ЗВО.