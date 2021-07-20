ента новостей

11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
11:26
На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
11:21
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
11:18
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта
11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
09:54
В Петербурге и Ленобласти полицейскими проведена масштабная операция «нетрезвый водитель»
09:53
Явлинский обеспокоен
09:51
В Ленобласти пресечена продажа продажа наркотиков через сеть интернет
09:47
В Петербурге пропавшего ребенка нашли используюя служебную собаку
09:28
Кафе с бывшими бездомными
09:00
Какие продукты вредны для сосудов?
13:08
В Петербурге проходит математическая олимпиада
12:32
Чем вызвано недоверие к вакцинам?
12:02
Что с уровнем коллективного иммунитета?
14:22
«Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок
09:11
Получила компенсацию в 390 тыс. рублей
08:13
Антипрививочница устроила скандал
07:38
Записаться на вакцинацию сложно
23:17
Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом
10:08
Мошенники опять активизировались
09:23
Кинчев отреагировал
08:41
Бананы подорожали
09:58
О чем говорили Путин и Лукашенко?
08:27
Кому полезен арбуз?
08:14
Он судится из-за масок
10:01
Росгвардия отработала лучше
09:32
«Алиса» при ковиде
09:14
Как получить президентские 10000 рублей?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта

Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии В. Михалкина совершит 700 км. марш из постоянного пункта дислокации города Москва в Кронштадт где 25 июля произведет праздничный артиллерийский салют в честь Дня ВМФ.

Салютный дивизион осуществит пуск фейерверочных изделий, применив самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ. В небо будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Накануне будет проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработают чёткость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-04-2021, 19:57
В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы
26-01-2021, 14:39
В Петербурге в честь полного снятия немецко-фашисткой блокады Города-Героя Ленинграда состоится артиллерийский салют.
27-01-2021, 21:34
Тридцать поименованных залпов произвели военнослужащие в годовщину снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда
5-05-2021, 19:10
В Петербурге состоялась совместная тренировка Парада Победы с участием парадных расчетов и боевой техники
5-11-2020, 13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
19-03-2021, 19:56
В Петербурге состоялась тренировка экипажей военной техники ЗВО, участвующей в Параде Победы

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
289
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
313
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
388
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх