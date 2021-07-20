Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии В. Михалкина совершит 700 км. марш из постоянного пункта дислокации города Москва в Кронштадт где 25 июля произведет праздничный артиллерийский салют в честь Дня ВМФ.

Салютный дивизион осуществит пуск фейерверочных изделий, применив самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ. В небо будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Накануне будет проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработают чёткость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов.