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Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы

В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы

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46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Санкт-Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы

В Санкт-Петербурге 9 мая в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный артиллерийский салют.

В 22 часа салют будет произведен дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии, в составе артиллерийских орудий и фейерверочных установок, расположенных у Петропавловской крепости.

В течение 10 минут расчёты фейерверочных установок выпустят  более 1,5 тыс. фейерверочных изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Двенадцать артиллерийских орудий Д-44 сопроводят пуск фейерверков 30 холостыми залпами.

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