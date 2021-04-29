В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы

В Санкт-Петербурге 9 мая в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный артиллерийский салют.

В 22 часа салют будет произведен дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии, в составе артиллерийских орудий и фейерверочных установок, расположенных у Петропавловской крепости.

В течение 10 минут расчёты фейерверочных установок выпустят более 1,5 тыс. фейерверочных изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и др. Двенадцать артиллерийских орудий Д-44 сопроводят пуск фейерверков 30 холостыми залпами.