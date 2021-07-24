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Питерец.ру » Общество » Петербург оказался в антирейтинге по заболеваемости

Петербург оказался в антирейтинге по заболеваемости

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург вошел в число регионов с наибольшим количеством заболеваний

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица попала в список регионов, где в 2020 году было зафиксировано больше всего заболеваний. При составлении этого рейтинга учитывалось количество болезней на 100 тыс. человек.

Сбором статистических данных занимались представители Минздрава. Первое место в этом антирейтинге занял Алтайский край. Там было зафиксировано 230 тыс. заболеваний на 100 тыс. жителей. На второй строчке оказался Ямало-Ненецкий АО с показателем 217 тыс. болезней. Петербург занял 3-е место – здесь было зафиксировано 211 тыс. заболеваний.

Что касается самых здоровых регионов, то в их числе оказались Чечня, Кабардино-Балкария и Еврейская автономия. Там в прошлом году было меньше заболеваний. Всего же в 2020 году жители России перенесли более 229 млн. болезней.

Почему много заболевших оказалось в Петербурге? Это определенное стечение обстоятельств, влияние экологии и прочих объективных факторов? Или же с системой городского здравоохранения не все в порядке? Чтобы ответить на этти вопросы, нужно наблюдать за статитстикой в течение нескольких лет. 

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