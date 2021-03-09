Что с коррупцией в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что составлен рейтинг регионов с самым высоким уровнем коррупции. Лидером здесь оказалась Москва, далее расположились Татарстан и Ставропольский край. В пятерку лидеров также попали Московская область и Башкортостан. При составлении данного рейтинга учитывалось количество взяток. При этом список самых коррумпированных регионов был составлен Генпрокуратурой РФ.

Что касается Петербурга, то Северной столицы не оказалось в числе таких лидеров. Кроме того, ранее город на Неве уже попал в список регионов с наименьшим уровнем коррупции. В начале 2020 года губернатор Александр Беглов усилил борьбу с коррупцией, подписав два закона о противодействии этому негативному явлению.