ента новостей

19:48
Боевое Знамя Дома офицеров ЗВО, вручённое в 1944 году, размещено для вечного хранения в Санкт-Петербурге
19:44
На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова
19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»
19:37
Ко дню пожилого человека создан фотопроект «Давно не виделись»
19:35
Материалы выставки «Память поколений» дополнят экспозиции проекта «Россия — Моя история» по всей стране
19:28
В «молодежном&gt; Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийской «Студвесны»
10:39
С онкологией дела плохи
10:37
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
10:25
В Купчино выходцы с Северного Кавказа устроили стрельбу
10:15
В Петербурге задержали организаторов незаконной миграции
10:13
Пандемия ударила по зарплатам
00:25
Под руководством Бердичевского СКА обыграл в гостях «Сибирь» со счётом 6:4
16:48
«Филип Моррис Интернэшнл» инвестирует 6,4 млрд рублей в экономику Ленобласти
16:43
Подкаст об отношении к возрасту запустили в Петербурге
14:59
В Ленобласти возрождают этнотуризм
13:26
В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино
13:07
Почему НКО не получили субсидию: эксперты называют главные ошибки
12:54
В Петербурге аферисты выманили у пожилого изобретателя 2 миллиона рублей
11:11
В Стрельне 25-летний безработный ограбил супермаркет
11:04
В Петербурге мужчина с ножом ограбил мастерскую одежды
10:46
Это сигнал к возможной «дистанционке»?
10:05
Изменят условия регистрации такси?
19:36
В Петербурге завершился Молодежный карьерный форум-2020
19:32
В Дом офицеров вернется Боевое знамя
19:28
Дом Басевича падет жертвой ковида?
19:26
В Петербурге прошел городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»
19:23
Бельский вручит Молодежную премию Санкт-Петербурга
19:16
В аэропорту Пулково прошли ветеринарный контроль 28 попугаев какаду
19:13
Студенты ИТМО взяли грант в размере 770 тысяч рублей на Всероссийском слете НЛСК
19:12
Студенческий футбол вернулся во дворы Петербурга
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » С онкологией дела плохи

С онкологией дела плохи

0
122
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
primorsky.ru
В Ленобласти плохая ситуация по онкозаболеваниям

«Питерец.ру» сообщает, что Ленинградская область вошла в список регионов с худшей ситуацией в сфере онкозаболеваний. В настоящий момент на онкологическом учете в регионе находятся 43182 человека, среди них 182 ребенка. В прошлом году рак был впервые обнаружен у 6886 людей. Что касается смертности, то чаще всего умирают больные, у которых обнаружен рак в трахее, бронхах и легких.

В число других проблемных регионов по онкологическим заболеваниям также оказались Адыгея, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия и Чечня. К сожалению, в последние годы наблюдается рост числа онкобольных. Медицина активно развивается, и многие из таких заболеваний стали поддаваться лечению. Однако, несмотря на это, рак по-прежнему представляет собой смертельную опасность.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-10-2016, 10:04
Благоприятная обстановка на дорогах?
16-07-2013, 09:51
Ленинградская область и Петербург лидируют в списке регионов со смертельными ДТП
7-06-2019, 10:34
Регионы с лучшей и худшей экологией
13-12-2017, 08:54
Дотации для Петербурга и Ленобласти
17-02-2020, 08:54
Снова в лидерах по качеству жизни
19-10-2019, 09:03
Детская смертность от рака

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
206
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
249
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
333
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
473
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
Наверх