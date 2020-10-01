С онкологией дела плохи

«Питерец.ру» сообщает, что Ленинградская область вошла в список регионов с худшей ситуацией в сфере онкозаболеваний. В настоящий момент на онкологическом учете в регионе находятся 43182 человека, среди них 182 ребенка. В прошлом году рак был впервые обнаружен у 6886 людей. Что касается смертности, то чаще всего умирают больные, у которых обнаружен рак в трахее, бронхах и легких.

В число других проблемных регионов по онкологическим заболеваниям также оказались Адыгея, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия и Чечня. К сожалению, в последние годы наблюдается рост числа онкобольных. Медицина активно развивается, и многие из таких заболеваний стали поддаваться лечению. Однако, несмотря на это, рак по-прежнему представляет собой смертельную опасность.