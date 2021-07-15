Он судится из-за масок

Менталитет русского человека отличается от европейского и американского. Например, мы не станем судиться по каждому поводу. Однако из этого правила бывают и исключения. Например, один житель Петербурга подал иск в отношении метрополитена. Граждан решил отстоять свое право на предоставление бесплатной маски. Сначала суд встал на защиту «подземки». Они не обязаны выдавать гражданам маски.

Однако истец подал апелляцию, которую приняли в суде второй инстанции. В роли истца выступил Вадим Матвеев. Гражданин возмущен тем, что пассажиры вынуждены нести дополнительные расходы. В Роспотребнадзоре считают, что требование истца не исполнимо. Но посмотрим, что скажет городской суд. Не зря Тютчев говорил, что умом Россию не понять. Вот и увидим, кто окажется прав с точки зрения закона.

«Питерец.ру» считает, что возмущения гражданина в какой-то мере можно понять. Но вины метрополитена здесь точно нет. Поэтому подобный суд носит какой-то странный и надуманный характер.