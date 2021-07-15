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Питерец.ру » Общество » Он судится из-за масок

Он судится из-за масок

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржец решил отстаивать право на бесплатные маски в метро

Менталитет русского человека отличается от европейского и американского. Например, мы не станем судиться по каждому поводу. Однако из этого правила бывают и исключения. Например, один житель Петербурга подал иск в отношении метрополитена. Граждан решил отстоять свое право на предоставление бесплатной маски. Сначала суд встал на защиту «подземки». Они не обязаны выдавать гражданам маски.

Однако истец подал апелляцию, которую приняли в суде второй инстанции. В роли истца выступил Вадим Матвеев. Гражданин возмущен тем, что пассажиры вынуждены нести дополнительные расходы. В Роспотребнадзоре считают, что требование истца не исполнимо. Но посмотрим, что скажет городской суд. Не зря Тютчев говорил, что умом Россию не понять. Вот и увидим, кто окажется прав с точки зрения закона.

«Питерец.ру» считает, что возмущения гражданина в какой-то мере можно понять. Но вины метрополитена здесь точно нет. Поэтому подобный суд носит какой-то странный и надуманный характер.

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