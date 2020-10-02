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Питерец.ру » Общество » В метро все как раньше

В метро все как раньше

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21
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Жесткого контроля за соблюдением масочного режима в метро не наблюдается

«Питерец.ру» сообщает, что граждан Северной столицы обязали с 1 октября носить маски в метро. Петербуржцев «пугали», что следить за этим будут сотрудники Росгвардии. Однако на деле картина оказалась совершенно иной.

По словам некоторых жителей Петербурга, ситуация в метро не отличалась от того, что было раньше. У турникетов находились охранники, которые надевать маски не призывали. В вагоне метро без средств защиты была примерно половина пассажиров.

По крайней мере, такая картина наблюдалась вчера. В метрополитене объясняют происходящее нехваткой людей, из-за чего нет возможности заставить граждан носить маски. Посмотрим, будут ли в этом отношении какие-то изменения. Для контроля масочного режима в метро потребуются дополнительные силы.

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