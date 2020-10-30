Петербуржцы за маски

«Питерец.ру» отмечает, что врачи настаивают на необходимости носить маски в общественных местах. Это связано с тем, что многие люди болеют covid-19 бессимптомно и могут заразить им других. Власти ввели обязательный масочный режим. Жители Петербурга в целом поддерживают такое решение. Люди хотят как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Поэтому нужно носить маску и соблюдать те правила, которые установлены.

Кто-то признается, что боится переносчиков вируса. Еще люди подчеркивают, что нужно думать об окружающих. Так что необходимо сохранять бдительность и не нарушать дисциплину. В целом петербуржцы выступают за обязательное ношение масок, поскольку хотят чувствовать себя защищенными.