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Питерец.ру » Общество » Как получить президентские 10000 рублей?

Как получить президентские 10000 рублей?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как можно будет получить выплаты для школьников?

Многие семьи будут рады получить от государства по 10000 рублей. Эти деньги президент обещал выдать на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. В правительстве объяснили механизм начисления этих выплат.

Чтобы получить эти деньги, родителям нужно написать соответствующее заявление. Это можно сделать в ПФР или в режиме онлайн на портале Госуслуг. Деньги получат родители или усыновители, если их ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.

Еще такие выплаты могут получить инвалиды в возрасте 18-23 лет, проходящие обучение в школах и интернатах. Речь идет о тех людях, кто осваивает основные программы. Оформить такие выплаты эти граждане могут самостоятельно. Но также выплаты за них могут получить родители или законные представители.

Прием заявлений на получение выплат будет осуществляться с 15 июля по 1 ноября. Сами выплаты начнут производиться с 16 августа. «Питерец.ру» отмечает, что пока неизвестно, будет ли такая практика постоянной или же это разовая поддержка со стороны государства.

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