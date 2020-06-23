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Питерец.ру » Общество » Еще по 10 тысяч

Еще по 10 тысяч

0
73
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Президент пообещал еще одни выплаты по 10 тыс. рублей на ребенка

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин пообещал повторные выплаты на детей до 16 лет. В июле такие семьи получат еще по 10 тыс. руб. на каждого ребенка. При этом подавать документы повторно не понадобится. Тем, кто уже получил эти деньги в июне, выплаты будут автоматически начислены и в июле. Потому повторное заявление подавать не надо.

Если же кто-то не обращался за такой помощью раньше, сделать это можно дистанционно или через Пенсионный фонд РФ. Безусловно, такая финансовая поддержка станет достаточно серьезной помощью для российских семей. Хорошо, что президент решился на такой шаг. С июньскими выплатами по 10 тыс. руб. каких-либо проблем не возникло. Не должно их возникнуть и во время июльских выплат.

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