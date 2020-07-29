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Питерец.ру » Экономика » Дадут ли еще по 10000 рублей?

Дадут ли еще по 10000 рублей?

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54
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
news.vtomske.ru
Семьи с детьми надеются на получение еще одной выплаты по 10000 рублей

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии августа многие россияне надеются получить от государства еще одну выплату по 10000 рублей на каждого ребенка. Такие начисления уже были в июне и в июле. Однако россияне попросили президента продлить выплаты и на август. Это позволит получить помощь при подготовке детей в школу.

Какова вероятность августовской компенсации? Этот вопрос еще не решен. Депутаты Госдумы одобрили продление таких выплат. Однако слово теперь за президентом. Логика людей, которые просят о помощи, понятна. Август – месяц, когда приходится тратить немалые суммы при подготовке детей в школу. Однако государство не может регулярно производить дополнительные выплаты для миллионов граждан. Так что эта просьба может быть удовлетворена или отклонена.

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