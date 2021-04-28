Выплаты станут ежегодными?

Глава петербургского комитета по соцполитике Александр Ржаненков заявил, что августовские выплаты для школьников могут стать постоянными. Причем с такими выплатами не возникло бы никаких проблем. Возможно, что данная мера поддержки станет ежегодной. Эти деньги помогут родителям собирать детей в школу.

«Питерец.ру» отмечает, что пока еще говорить о системных выплатах для школьников рано. В августе семьи получат эти деньги в первый раз. Вероятность, что такие перечисления будут поступать ежегодно все же остается. Однако многое будет зависеть от решения президента и экономической ситуации в целом.

Напоминаем, что Владимир Путин пообещал выплаты по 10000 рублей на каждого школьника. Деньги получат и родители, чей ребенок идет в первый класс.