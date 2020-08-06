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Питерец.ру » Общество » А может выплаты будут?

А может выплаты будут?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mk.ru
Россияне все же надеются еще получить по 10000 рублей

«Питерец.ру» отмечает, что российские семьи не получили по 10 тыс. руб. в августе. Речь идет о тех, кто воспользовался такой помощью в июне и июле. Но кто ее не получил тогда, получает сейчас. Однако у граждан еще теплится надежда, что президент распорядится произвести еще одни выплаты в августе. Это может произойти в середине месяца или ближе к концу, когда детей готовят к школе. Такой шаг был бы логичен и понятен.

Напоминаем, что многие семьи попросили Владимира Путина произвести еще одну выплату по 10000 руб. на каждого ребенка. Это очень актуально, поскольку родители тратят немалые деньги в августе при подготовке своего чада в школу. Была даже составлена специальная петиция, которая подписали более 140 тыс. человек.

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