А может выплаты будут?

«Питерец.ру» отмечает, что российские семьи не получили по 10 тыс. руб. в августе. Речь идет о тех, кто воспользовался такой помощью в июне и июле. Но кто ее не получил тогда, получает сейчас. Однако у граждан еще теплится надежда, что президент распорядится произвести еще одни выплаты в августе. Это может произойти в середине месяца или ближе к концу, когда детей готовят к школе. Такой шаг был бы логичен и понятен.

Напоминаем, что многие семьи попросили Владимира Путина произвести еще одну выплату по 10000 руб. на каждого ребенка. Это очень актуально, поскольку родители тратят немалые деньги в августе при подготовке своего чада в школу. Была даже составлена специальная петиция, которая подписали более 140 тыс. человек.