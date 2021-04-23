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Питерец.ру » Экономика » Новые выплаты от Путина

Новые выплаты от Путина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
russian.rt.com
Почему президент в очередной раз прибегнул к тактике единовременных выплат

Президент Путин анонсировал очередные выплаты для населения. Одинокие родители, воспитывающие детей 8-16 лет, а также беременные женщины, находящиеся в сложной финансовой ситуации, будут получать пособие. Его средний размер составит 5600 руб. и 6350 руб. В августе семьи получат по 10 тыс. руб. на каждого школьника.

«Питерец.ру» отмечает, что глава государства снова использует стратегию выплат. В прошлом году многие родители ждали, что президент выдаст деньги на подготовку детей к школе. Однако тогда Путин этого делать не стал. В этом году президент решил поступить иначе и эти выплаты пообещал. Поддержка неполных семей и беременных женщин – тоже важный шаг.

Такие меры позволяют снизить градус общественной напряженности. Путин понимает, что недовольство властью продолжает расти. Поэтому нужно было предпринять определенные шаги. Да и необходимость оказывать финансовую поддержку гражданам тоже никто не отменял.

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