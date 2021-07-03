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Питерец.ру » Политика » Путин опять задобрил народ

Путин опять задобрил народ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Президент снова выплатит семьям по 10000 рублей

«Питерец.ру» напоминает, что в прошлом году семьи с детьми уже получили президентские выплаты. В июне и июле на счета граждан было перечислено по 10 тыс. руб. за каждого ребенка. Тогда родители еще ждали, что президент распорядится оказать помощь для подготовки детей к школе. Но этого не последовало.

Весной текущего года Путин сообщил, что в августе семьям выдадут школьные 10 тыс. руб. Естественно, родители обрадовались перспективой получения этих денег. Во время прямой линии Путин снова вернулся к данной теме. Он анонсировал выплаты для семей с детьми. Причем родители получат озвученную ранее сумму за каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Получилась такая картина, что выплата будет одна. Но при этом президент задобрил народ дважды. Этим способом он расположил людей к себе весной, а теперь сделал это и сейчас. Такой ход со стороны президента является разумным. Путин начинает терять рейтинг и предпринимает усилия, чтобы заработать себе дополнительные очки.

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