Путин опять задобрил народ

«Питерец.ру» напоминает, что в прошлом году семьи с детьми уже получили президентские выплаты. В июне и июле на счета граждан было перечислено по 10 тыс. руб. за каждого ребенка. Тогда родители еще ждали, что президент распорядится оказать помощь для подготовки детей к школе. Но этого не последовало.

Весной текущего года Путин сообщил, что в августе семьям выдадут школьные 10 тыс. руб. Естественно, родители обрадовались перспективой получения этих денег. Во время прямой линии Путин снова вернулся к данной теме. Он анонсировал выплаты для семей с детьми. Причем родители получат озвученную ранее сумму за каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Получилась такая картина, что выплата будет одна. Но при этом президент задобрил народ дважды. Этим способом он расположил людей к себе весной, а теперь сделал это и сейчас. Такой ход со стороны президента является разумным. Путин начинает терять рейтинг и предпринимает усилия, чтобы заработать себе дополнительные очки.