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Питерец.ру » Общество » Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие

Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Депутаты примут новый закон касательно лицензии на оружие

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы рассмотрят новый закон о правилах выдачи лицензии на оружие. Проект уже готов и будет рассмотрен 18 марта. Скорее всего, его одобрят парламентарии.

В новом законопроекте расширен список лиц, которые не смогут получить разрешение на оружие. Еще предусмотрено аннулирование выданной ранее лицензии. Огнестрельное оружие не смогут иметь люди с двумя или более судимостями.

Теперь правоохранительным органам будет поручено проверять выданные медицинские заключения, чтобы недопустить факт незаконного получения лицензий. Журналистам и блогерам будут запрещено публиковать материалы на тему изготовления, переделки и восстановления оружия.

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