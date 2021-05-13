Ужесточат правила выдачи лицензии на оружие

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы рассмотрят новый закон о правилах выдачи лицензии на оружие. Проект уже готов и будет рассмотрен 18 марта. Скорее всего, его одобрят парламентарии.

В новом законопроекте расширен список лиц, которые не смогут получить разрешение на оружие. Еще предусмотрено аннулирование выданной ранее лицензии. Огнестрельное оружие не смогут иметь люди с двумя или более судимостями.

Теперь правоохранительным органам будет поручено проверять выданные медицинские заключения, чтобы недопустить факт незаконного получения лицензий. Журналистам и блогерам будут запрещено публиковать материалы на тему изготовления, переделки и восстановления оружия.