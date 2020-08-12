ента новостей

13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14:50
Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор
14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
11:12
В Петербурге задержали налетчика на сетевой супермаркет
08:03
Как избежать проблем с шеей  
08:01
Что с антителами к Covid-19
21:59
Дополнительная мера защиты от пожара
19:32
«Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»
15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
15:56
В день начала блокады откроют памятный знак «Неизвестному водителю»
15:54
Зеленый Петербург на радость детям
15:50
Общественники обратились в минздрав по поводу отсутствия выплат работникам центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена
15:46
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
15:15
В Петербурге раскрыты разбойные нападения на таксиста и машиниста экскаватора
09:36
Газон обошелся слишком дорого
08:56
Подорожали яблоки
00:48
«Спартак» взбешён судейством в матче с «Сочи», дойдёт ли до снятия с чемпионата РПЛ?
00:03
После проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок у «Локомотива» обострились проблемы с болельщиками
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские применили табельное оружие

В Петербурге полицейские применили табельное оружие

0
11
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие при активном сопротивлении мужчины, у которого обнаружили оружие в машине.

Сегодня ранним утром, около 5 часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции Фрунзенского района Петербурга при патрулировании на Боровой улице у дома 66 остановили автомобиль марки ВАЗ 2109. Полицейские попросили водителя предъявить документы на транспортное средство, а также документы, удостоверяющие его личность.

При проведении осмотра автомобиля в моторном отсеке полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. После этого водитель автомобиля нанес удар одному из полицейских и попытался скрыться. Было организовано преследование. При задержании злоумышленник оказал сотрудникам полиции активное сопротивление, в ходе которого попытался завладеть табельным оружием одного из полицейских. В соответствии с положениями Закона «О полиции», было применено табельное оружие. Нападавший получил ранения, ему незамедлительно была оказана первая помощь, но спасти ему жизнь не удалось.

Личность правонарушителя установлена. Им оказался гражданин 1992 года рождения, ранее судимый по части 2 статьи 222 УК РФ и по части 2 статьи 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нём). В ходе повторного осмотра автомобиля злоумышленника также был обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны различных калибров. Оружие, боеприпасы и пакет с неизвестным содержимым направлены на исследование. Мотивы действия нападавшего устанавливаются.

По предварительному заключению, сотрудник полиции применил табельное оружие правомерно.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район полиция табельное оружие стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-04-2020, 11:35
Полицейские применили табельное оружие для поимки водителя-нарушителя
26-10-2018, 11:51
В Ленобласти нарушителя ПДД задерживали со стрельбой
14-01-2020, 15:34
В Петербурге полицейские со стрельбой задерживали угонщика внедорожника
20-03-2018, 11:03
В Приморском районе водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским
3-12-2012, 12:34
В Приморском районе инспектор ДПС применил табельное оружие для задержания автомобиля нарушителя
7-11-2019, 10:41
В Петербурге водитель-наркоман совершил наезд на полицейского

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
139
Вчера, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
108
Вчера, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
139
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
0
134
10-08-2020, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
Наверх