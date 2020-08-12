В Петербурге полицейские применили табельное оружие

Сегодня ранним утром, около 5 часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции Фрунзенского района Петербурга при патрулировании на Боровой улице у дома 66 остановили автомобиль марки ВАЗ 2109. Полицейские попросили водителя предъявить документы на транспортное средство, а также документы, удостоверяющие его личность.

При проведении осмотра автомобиля в моторном отсеке полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. После этого водитель автомобиля нанес удар одному из полицейских и попытался скрыться. Было организовано преследование. При задержании злоумышленник оказал сотрудникам полиции активное сопротивление, в ходе которого попытался завладеть табельным оружием одного из полицейских. В соответствии с положениями Закона «О полиции», было применено табельное оружие. Нападавший получил ранения, ему незамедлительно была оказана первая помощь, но спасти ему жизнь не удалось.

Личность правонарушителя установлена. Им оказался гражданин 1992 года рождения, ранее судимый по части 2 статьи 222 УК РФ и по части 2 статьи 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нём). В ходе повторного осмотра автомобиля злоумышленника также был обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны различных калибров. Оружие, боеприпасы и пакет с неизвестным содержимым направлены на исследование. Мотивы действия нападавшего устанавливаются.

По предварительному заключению, сотрудник полиции применил табельное оружие правомерно.