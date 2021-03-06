ента новостей

00:52
СКА в овертайме победил в Минске и повёл 3–0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
23:32
В Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны
23:31
В Петербурге стартовал Международный турнир по перетягиванию каната
23:30
В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником
19:51
Коронавирус отступает?
19:32
Волейбольный «Зенит» вслед за еврокубковым успехом победил «Белогорье» в матче Суперлиги
19:08
С коммунальщиками будут разбираться?
22:03
Волонтеры акции #МыВместе передадут полтонны апельсинов медицинским работникам
19:37
В Петербурге общественники просят правоохранителей поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль
19:33
Поезд-отель соединит Москву, Сочи, Грозный, Дербент и Астрахань
19:30
Женщины в молодежной политике Петербурга
19:27
Красота спасает мир, а доноры - жизни
09:12
Где лучше работать?
08:46
Банк ВТБ выдал больше кредитов
01:04
«Зенит» достойно уступил «Реалу», а ЦСКА разгромлен в Стамбуле «Эфесом»
20:15
В Ленобласти прошло специальное учение с инженерными подразделениями ЗВО
19:50
Исторический парк приготовил подарки к Международному женскому дню!
19:49
Большие гастроли РГИСИ в Кемерове и Новокузнецке к 300-летию Кузбасса
19:45
Как в Петербурге отпразднуют 8 марта
19:43
Школьники Санкт-Петербурга поборются за звание лучшего чтеца
15:30
В Петербурге пресекли деятельность группировки, занимавшейся хищениями иномарок
13:30
В Петербурге задержали пироманов спаливших иномарку торгового представителя
13:00
В Петербурге арестовали распространителя наркотиков через тайники-закладки
12:30
В Петербурге задержали сбытчицу метамфетамина
09:00
Введут балконную амнистию
08:30
Маршрутки отменят?
19:32
Завтра наградят самых активных волонтеров проекта «Подвези врача»
19:29
Волонтеры акции #МыВместе подарят женщинам цветы
15:15
Выставка древних новгородских икон откроется в Историческом парке
13:07
В Петербурге стартовал праздничный флешмоб «Кино о сильных женщинах»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны

В Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню.

С предстоящим праздником женщин-военнослужащих поздравил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

«Искреннюю признательность и благодарность от защитников Отечества в эти дни заслуживает каждая женщина, но особые слова поздравления хочется сказать тем из них, кто наравне с мужчинами даже в свой праздник несёт боевое дежурство и выполняет специальные задачи, а также нашим женщинам-ветеранам», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

Командующий войсками Западного военного округа вручил офицерам, прапорщикам, сержантам и сотрудникам гражданского персонала соединений и воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, государственные и ведомственные награды за высокие достижения в обеспечении обороноспособности страны.

Концерт завершился попурри всемирно известных мелодий о любви, весне, радости и женщинах в исполнении оркестра штаба ЗВО под руководством старшего лейтенанта Григория Велько и номерами, подготовленными творческим коллективом Дома офицеров.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-12-2020, 19:43
В Петербурге в формате видеоконференции состоялось заседание военного совета Западного военного округ
30-12-2020, 21:43
Первому в России военному медику вручена медаль Луки Крымского за борьбу с коронавирусной инфекцией
20-11-2020, 19:22
Командующий ЗВО запретил эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды
19-02-2021, 20:57
В Петербурге состоялось награждение офицеров ЗВО в преддверии профессионального праздника
7-01-2021, 20:02
В Санкт-Петербурге рождественское богослужение впервые прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО
25-09-2020, 22:03
Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
294
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
731
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
820
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
752
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх