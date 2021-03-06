В Петербурге командующий ЗВО вручил женщинам-военнослужащим награды за достижения в обороне страны

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню.

С предстоящим праздником женщин-военнослужащих поздравил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

«Искреннюю признательность и благодарность от защитников Отечества в эти дни заслуживает каждая женщина, но особые слова поздравления хочется сказать тем из них, кто наравне с мужчинами даже в свой праздник несёт боевое дежурство и выполняет специальные задачи, а также нашим женщинам-ветеранам», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

Командующий войсками Западного военного округа вручил офицерам, прапорщикам, сержантам и сотрудникам гражданского персонала соединений и воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, государственные и ведомственные награды за высокие достижения в обеспечении обороноспособности страны.

Концерт завершился попурри всемирно известных мелодий о любви, весне, радости и женщинах в исполнении оркестра штаба ЗВО под руководством старшего лейтенанта Григория Велько и номерами, подготовленными творческим коллективом Дома офицеров.