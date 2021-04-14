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Питерец.ру » Общество » В Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны

В Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны

В Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды ряду военнослужащих.

Офицеры были награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности. 

Так, генерал-полковник Александр Журавлев вручил медали Суворова, Жукова, а также благодарности от Президента Российской Федерации.

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