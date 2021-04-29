Красноармеец, защищавший Ленинград, отправится на Родину

29 апреля, в 14:30 в зале Дома молодежи «Пулковец» (5-й Предпортовый проезд, д.8, корп.5) состоится церемония передачи останков и личных вещей красноармейца Бобирахима Абдуллаева.

В церемонии примут участие Генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Алишер Мамажонович Бабаев, консул Равшан Каримджанович Бахриддинов, представители Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Администрации Московского района, 6-й общевойсковой армии, поискового отряда «Линия фронта».

В октябре 2020 года в Кировском районе Ленинградской области около деревни Молодцово бойцы поискового отряда «Линия фронта» проводили поисковые работы. В ходе поиска Андрею Куликовскому, Владиславу Маврину, Анастасии Беляевой и Михаилу Гулькову удалось обнаружить останки красноармейца Бобирахима Абдуллаева, уроженца Узбекской ССР, Самаркандской области, с/с Янгикурганча, который призывался Каттакурганским РВК.

При солдате был найден смертный медальон с вкладышем, по данным из которого удалось установить родственников. Петербуржцы высоко ценят и благодарят защитников Ленинграда, одним из которых и является Бобирахим Абдуллаев. В знак уважения к подвигу солдата и принимая во внимание желание родственников захоронить красноармейца на Родине, пройдет передача останков героя и его личных вещей родным для захоронения Бобирахима Абдуллаева на исторической Родине.