На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев

С 3 августа поисковики проводят работы в окрестностях Синявинских высот. Слет поисковых отрядов организовал Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

На сегодняшний день членам поисковых отрядов удалось обнаружить 17 солдат Красной армии, погибших в ходе битвы за Ленинград. К сожалению, имена красноармейцев выяснить не удалось. В мероприятии принимают участие поисковики из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Самарской областей, а также Республики Беларусь.

В рамках слета ежедневно проводятся обучающие семинары для молодежи по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, по работе с металлоискателями и щупами, а также молодых ребят обучают теории и практике поисковых работ.

Рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец: «В Петербурге сегодня 55 поисковых отрядов, это порядка 1000 человек, увлеченных историей и увековечиванием памяти героев. 30% в отрядах – молодежь, и каждый год появляются новые молодежные отряды. Но зачастую у ребят нет возможности поработать с серьезным оборудованием и провести работы должным образом, потому как это очень дорого стоит. О такой проблеме нам рассказали в прошлом году, и Комитет закупил глубинные металлоискатели, навигаторы и георадар. И сейчас на слете мы видим, что это было очень верное решение, которое помогает в сложном поисковом деле и самое важное помогает отдать дань памяти нашим героям».

«Деятельность поисковых отрядов очень интересна и крайне сложна. Каждый поисковик должен уметь работать с военными картами, обращаться с взрывоопасными предметами и элементами вооружения, знать основы первой доврачебной помощи, поэтому очень важно проводить мероприятия, направленные на повышение грамотности и обмен опытом среди участников поисковых отрядов», - считает руководитель поискового отряда «Рейд» Евгений Петерс.