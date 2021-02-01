Иван Есипов назначен заместителем председателя «молодежного» Комитета Петербурга

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначен заместитель председателя. С 1 февраля должность занимает Иван Игоревич Есипов.

Он будет курировать 2 направления: сектор социальных программ, а также отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи.

«Уверен, Иван достойно справится с возложенными обязанностями и теми задачами, которые ставит перед нами Правительство города, учитывая его богатый опыт в общественной деятельности и патриотическом воспитании молодежи», - отмечает председатель Комитета Богдан Заставный.

Иван был руководителем комиссии по внешним связям и межэтническим отношениям Молодежной коллегии Санкт-Петербурга, советником главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга. До этого -председателем молодежного совета Санкт-Петербургского Дома национальностей, членом общественного совета Комитета по внешним связям, а также председателем совета общественной организации по содействию развития международного молодежного сотрудничества «Евразийская молодежная ассамблея». В 2019-2020 годах проходил службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации.