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Питерец.ру » Общество » Что дадут дополнительные матчи в Петербурге?

Что дадут дополнительные матчи в Петербурге?

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63
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербург примет больше матчей Чемпионата Европы по футболу

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет больше матчей Евро-2020, чем было запланировано изначально. В итоге вместо 3-х игр Петербург примет 7. Это связано с тем, что Дублин оказался исключен из списка городов-участников.

Что дополнительные матчи футбольного турнира дадут городу? Эксперты отмечают, что это создает хороший пиар. Например, после ЧМ-2018 много людей посетило Петербург. Столь серьезное соревнование дало толчок для развития города, власти были вынуждены наводить порядок. После наблюдался и экономический эффект.

Однако сейчас возлагать ожидания, связанные с опытом прошлых лет, не стоит. Пандемия коронавируса способна внести серьезные коррективы в происходящее.

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