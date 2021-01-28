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Питерец.ру » Общество » Петербург не остается без Евро

Петербург не остается без Евро

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Список городов Евро не будет сокращен

В преддверии чемпионата Европы по футболу начали ходить слухи о возможном сокращении числа городов-участников турнира. Вероятность такого шага была обусловлена ситуацией с коронавирусом. Так что Петербург, который должен принять несколько матчей, мог вполне лишиться Евро.

Однако в УЕФА заявили, что намерены провести Евро по намеченному сценарию. Турнир, перенесенный на год, состоится в тех городах, в которых изначально запланирован. Поэтому в городе на Неве все же пройдут матчи футбольного чемпионата Европы.

При этом пока не ясно, будут допущены болельщики на трибуны или нет. Решение этого вопроса перенесли на апрель. «Питерец.ру» напоминает, что в Северной столице РФ состоятся 3 матча группового этапа и один четвертьфинальный поединок.

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