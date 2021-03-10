В Ленобласти госжилнадзор возобновил проверки

За два месяца в областной комитет государственного жилищного надзора и контроля поступило более 2,5 тысяч обращений жителей, по которым было проведено 245 внеплановых проверок.

Такой формат работы позволяет оперативно решать проблемы граждан, проживающих в многоквартирных домах Ленинградской области.

По результатам проверок в этом году комитетом было выдано 127 предписаний об устранении нарушений, вынесено 18 предупреждений и 5 постановлений об административных штрафах на общую сумму 750 тысяч рублей.

11 управляющих организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения требований по обслуживанию многоквартирных домов.

Напомним, что 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 438 действовал мораторий на проведение внеплановых проверок. Такое решение было обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой.