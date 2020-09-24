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Питерец.ру » Общество » Смольный ответил, что делает для того, чтобы балконы перестали падать

Смольный ответил, что делает для того, чтобы балконы перестали падать

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербургская Жилинспекция за 2020 год выявила более 100 тысяч нарушений содержания многоквартирных домов

Петербургская Жилинспекция за 2020 год выявила более 100 тысяч нарушений содержания многоквартирных домов, в том числе, признала балконы на Загородном, 24 аварийными

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» по факту обрушения балконной плиты во дворе многоквартирного дома, который имеет статус выявленного объекта культурного наследия (Дом Королевой - Доходный дом Иоффа). Проверка признала балконы дворового фасада дома аварийными, они будут демонтированы.

Об этом говорится в ответе начальника Инспекции Ольги Акацевич на запрос главы Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной о том, какие меры город намерен предпринимать для предотвращения обрушения балконов жилых многоквартирных домов. Напомним, за последние несколько месяцев в Санкт-Петербурге произошло обрушение балконов сразу двух исторических зданий в центре города – на Загородном, 24 и на Кирочной ул., д. 20, лит. А.

4 сентября выездное совещание рабочей группы в составе представителей ГКУ «Жилищное агентство Центрального района СПб», Жилищного комитета, Жилинспекции и управляющей организации приняло решение о необходимости проведения демонтажных работ аварийных балконов дворового фасада дома 24 по Загородному проспекту.

«В настоящее время на дворовой территории установлены ограждения в зонах, где размещены балконы, с целью обеспечения безопасного условия проживания граждан», - сообщает Жилинспекция.

В письме Ольги Акацевич также говорится, что выводы ведомства подтвердила специализированная организация ООО «Жилкомэксперт», которая обследовала техническое состояние строительных конструкций балконов и установила, что они требуют замены по специально разработанному проекту.

Ольга Акацевич сообщила в своем письме Марине Шишкиной, что Жилинспекцией продолжается проведение регулярных осмотров состояния фасадов и балконов многоквартирных домов.

«По результатам осмотров, специалистами Инспекции за 2020 год по состоянию на 11.09.2020 выявлено 111 376 нарушений, составлено 94 протокола об административных правонарушениях, а также направлены письма в адрес администраций районов Санкт-Петербурга для усиления контроля за исполнением требований законодательства в части соблюдения требований по надлежащему содержанию фасадов многоквартирных домов».

Комментирует Марина Шишкина:

  - Лепнина и балконы, падающие с исторических зданий Санкт-Петербурга, — это, в первую очередь, вина управляющих компаний и органов власти, в чьи полномочия входит контроль за состоянием многоквартирных домов, в том числе, домов-памятников. Дома, пережившие войну и блокаду, разрушаются из-за равнодушия ответственных лиц. Недопустимо, что  историческая лепнина и балконы становятся опасными для здоровья горожан.

Фракция «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поднимет вопрос о принятии дополнительных мер по профилактике обрушения элементов многоквартирных домов в рамках консультаций с профильными комиссиями городского парламента и ведомствами Смольного.

Источник: Справедливая Россия
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