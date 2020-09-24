Смольный ответил, что делает для того, чтобы балконы перестали падать

Петербургская Жилинспекция за 2020 год выявила более 100 тысяч нарушений содержания многоквартирных домов, в том числе, признала балконы на Загородном, 24 аварийными
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» по факту обрушения балконной плиты во дворе многоквартирного дома, который имеет статус выявленного объекта культурного наследия (Дом Королевой - Доходный дом Иоффа). Проверка признала балконы дворового фасада дома аварийными, они будут демонтированы.
Об этом говорится в ответе начальника Инспекции Ольги Акацевич на запрос главы Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной о том, какие меры город намерен предпринимать для предотвращения обрушения балконов жилых многоквартирных домов. Напомним, за последние несколько месяцев в Санкт-Петербурге произошло обрушение балконов сразу двух исторических зданий в центре города – на Загородном, 24 и на Кирочной ул., д. 20, лит. А.
4 сентября выездное совещание рабочей группы в составе представителей ГКУ «Жилищное агентство Центрального района СПб», Жилищного комитета, Жилинспекции и управляющей организации приняло решение о необходимости проведения демонтажных работ аварийных балконов дворового фасада дома 24 по Загородному проспекту.
В письме Ольги Акацевич также говорится, что выводы ведомства подтвердила специализированная организация ООО «Жилкомэксперт», которая обследовала техническое состояние строительных конструкций балконов и установила, что они требуют замены по специально разработанному проекту.
Ольга Акацевич сообщила в своем письме Марине Шишкиной, что Жилинспекцией продолжается проведение регулярных осмотров состояния фасадов и балконов многоквартирных домов.
Комментирует Марина Шишкина:
Фракция «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поднимет вопрос о принятии дополнительных мер по профилактике обрушения элементов многоквартирных домов в рамках консультаций с профильными комиссиями городского парламента и ведомствами Смольного.