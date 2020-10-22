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Питерец.ру » Экономика » Смольный обратился в Минэкономразвития с просьбой разрешить проверки управляющих компаний

Смольный обратился в Минэкономразвития с просьбой разрешить проверки управляющих компаний

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Опубликовал: Вадик Котов
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Смольный поддержал предложение Марины Шишкиной лишить управляющие компании защиты от проверок, установленной Правительством РФ в связи с пандемией коронавируса

Смольный поддержал предложение Марины Шишкиной лишить управляющие компании защиты от проверок, установленной Правительством РФ в связи с пандемией коронавируса

О соответствующем обращении Правительства Санкт-Петербурга в Министерство экономического развития РФ руководителю петербургских справедливороссов Марине Шишкиной сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко (http://spb.spravedlivo.ru/0182435.html).

В письме чиновника говорится: «В связи с поступлением многочисленных обращений <…>, в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации как органа, являющегося разработчиком постановления № 438, направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о выступлении с инициативой о внесении изменений в указанный нормативно-правовой акт в части установления возможности проведения органами, осуществляющими государственный жилищный надзор <…>, проверок <…> в отношении лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами».

Речь идет о внесении изменений в Постановление Правительства РФ N 438 от 3 апреля 2020 года «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которое накладывает мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и управляющих компаний (УК). Данный порядок был установлен в рамках реализации мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

В ответе вице-губернатор также отмечает немалое число подтвержденных жалоб горожан на деятельность городских управляющих компаний и рассказывает о том, что, несмотря на действие ограничивающего проверки Постановления № 438 от 3 апреля 2020 года, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга все же осуществляет контроль за деятельностью УК на основании требований прокурора по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Так, Николай Бондаренко сообщает, что за период с 28.03.2020 по 07.10.2020 в Жилинспекцию поступило 18 959 обращений граждан, по результатам рассмотрения которых в прокуратуру Санкт-Петербурга было направлено 172 заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении управляющих организаций.

За указанный период Жилинспекцией были проведены осмотры:

- 16 250 придомовых территорий (выявлено 1 393 нарушения);

- 9 066 фасадов (выявлены нарушения обязательных требований на 2 569 домах);

- 108 908 балконов (некондиционными признаны 10 558 балконов);

- 28 019 лестничных клеток (содержатся с нарушением обязательных требований – 1 756);

- 1189 лифтов (в 549 лифтах выявлены нарушения);

- 14 432 контейнерных площадки (1 868 содержатся с нарушениями).

«Всего по обращениям граждан <…> управляющим организациям выдано 188 предписаний об устранении нарушений обязательных требований, направлено 4 777 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, возбуждено 949 дел об административных правонарушениях. По результатам проверок и осмотров в адрес глав администраций районов Санкт-Петербурга направлено 1 623 материала по выявленным нарушениям, для принятия оперативных мер по их устранению», -- сообщает Николай Бондаренко.

Напомним, в июле 2020 года Марина Шишкина направила обращения председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить мораторий на проверки для управляющих компаний. Глава петербургских справедливороссов в своих письмах отмечала чрезвычайный рост числа жалоб жителей многоквартирных домов Санкт-Петербурга на стремительное снижение качества работы управляющих компаний. Горожане выражали недовольство недобросовестностью целого ряда петербургских управляющих компаний, которые в отсутствии проверок стали допускать систематические затопления подвалов, отставание от графика ремонта лифтов, нерегулярную уборку лестниц и т.д. При этом, по свидетельству заявителей, начисления квартирной платы со стороны некоторых управляющих компаний стали приобретать все более произвольный характер.

Комментирует Марина Шишкина:

- Я надеюсь, что Минэкономиразвития прислушается к голосу Санкт-Петербурга. Впрочем, я уверена, что на деятельность УК в период пандемии жалуются жители и других регионов. Семимесячный мораторий на проверки управляющих компаний уже нанес заметный ущерб как жилому фонду, так и кошелькам граждан. Никто не может сказать, как сложится эпидемическая ситуация в ближайшее время, но очевидно, что сохранение этой меры в отношении УК до конца 2020 года и дальнейшее продление ее действия значительно усугубят ситуацию с содержанием жилого фонда и могут стать причиной дополнительной социальной напряженности.
Источник: Справедливая Россия
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