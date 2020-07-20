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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти продолжаются «рейды чистоты»

В Ленобласти продолжаются «рейды чистоты»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Специалисты Госжилнадзора Ленобласти ежедневно проверяют качество работы управляющих компаний, в том числе санобработку и дезинфекцию подъездов.

С начала года сотрудниками комитета государственного жилищного надзора и контроля проведены осмотры 1171 многоквартирных домов. В отношении управляющих компаний, не обеспечивших уборку лестничных клеток и входных групп с использованием хлорсодержащих средств, составлено 94 протокола осмотра, возбуждено 76 административных дел. На прошлой неделе проверены дома во Всеволожском, Тосненском, Волховском, Гатчинском районах, а также в Сосновом Бору.

Рейды продолжатся — специалисты Госжилнадзора сегодня выезжают в Сертолово. На 21 июля запланирована поездка в Бокситогорск, на 22 июля — в Кингисеппский район, на 23 июля — в Кировский район. 24 июля специалисты проинспектируют работу управляющих компаний в деревнях Горбунки и Лаголово Ломоносовского района. Графики выездов составляются с учетом звонков жителей на телефон «горячей линии» комитета и информации администраций муниципальных образований.

Источник: Администрация Ленобласти
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