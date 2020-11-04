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Питерец.ру » Общество » В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО

В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и в преддверии празднования Дня народного единства военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа подготовят более 200 видео-поздравлений для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жертв блокады Ленинграда, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и находящихся на самоизоляции.

В коротких видеороликах военнослужащие по контракту и призыву произнесут поздравления и благодарственные слова фронтовикам, исполнят композиции времен войны, прочтут военно-патриотические стихотворения и исполнят песни военных лет.

Видео-поздравления будут продемонстрированы ветеранам, проживающим в местах дислокации воинских частей объединения при помощи электронных устройств, а также будут разосланы родственникам участников войны по средствам электронной связи.

Ранее, период подготовки и празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне  военнослужащие объединения провели персональные плац-парады и концерты для ветеранов, находящихся на самоизоляции в пиковый период пандемии коронавируса. Всего, в торжественных мероприятиях было задействовано более тысячи военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, разведывательных и инженерно-саперных подразделений армии. 

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