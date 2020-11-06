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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие ЗВО вывезли семь боеприпасов времён войны из Осиновой Рощи Санкт-Петербург

Военнослужащие ЗВО вывезли семь боеприпасов времён войны из Осиновой Рощи Санкт-Петербург

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Военнослужащие ЗВО вывезли семь боеприпасов времён войны из Осиновой Рощи Санкт-Петербург

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в соответствии с обращениями местных жителей за истекшие сутки вывезли 13 боеприпасов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Семь 76-мм снарядов в состоянии сильной коррозии было обнаружено в Осиновой Роще Санкт-Петербурга при проведении инженерной разведки местности. Шесть боеприпасов различного калибра были обнаружены в Ленинградской области на местах ожесточённых боёв Великой Отечественной войны.

Все обнаруженные боеприпасы были вывезены с применением специальной техники на полигон для дальнейшего уничтожения. 

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