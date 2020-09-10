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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России

В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к сплошной очистке от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов  более 500 тыс.кв.м. территории старейшего в России Ржевского артиллерийского полигона, расположенного во Всеволожском районе Ленобласти.  

Саперные группы при помощи мобильных комплектов разминирования МИКР и миноискателей ИМП-2 в течение месяца обследуют территорию бывших огневых позиций вооружения и военной техники,  лесистой местности полигона на предмет наличия неразорвавшихся снарядов и боеприпасов к морским артиллерийским установкам и орудиям, ручных гранат и авиабомб. 

В целях обеспечения безопасности военнослужащие, задействованные в мероприятиях разминирования, будут производить в специальной экипировке, а на местах проведения работ будут дежурить медицинские бригады.

Ржевский полигон был основан в 1854 как Главный артиллерийский полигон Русской императорской армии. Наиболее известные артиллерийские орудия полигона- 305-мм установка, созданная в 1914 году и 406-мм морское орудие Б-37, участвовавшее в защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.   

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