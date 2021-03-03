Завтра наградят самых активных волонтеров проекта «Подвези врача»

4 марта в 17.00 в молодежном коворкинге «Легко» (пр. Новоизмайловский, д. 48) состоится церемония награждения участников и партнеров акции «Подвези врача».

Проект «Подвези врача» был создан совместно Региональной общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и Межрегиональной общественной организацией экологического и патриотического просвещения «Чистые игры».

В разгар пандемии районные поликлиники в день получали до 500 вызовов на дом от граждан, поэтому добровольцы решили подвозить врачей к пациентам, чтобы помощь была оказана как можно большему количеству петербуржцев.

За 3 месяца существования инициативы 183 неравнодушных автомобилиста помогли медикам добраться до 7 294 пациентов, проехав

7 879 километров в 17 районах Санкт-Петербурга. Добровольцы потратили 2 106 часов личного времени.

Самым активным районом стал Красногвардейский, где было привлечено 34 добровольцев и организовано 135 поездок. На втором месте – Петродворцовый с 99 поездками. На третьем – Адмиралтейский (43 поездки).