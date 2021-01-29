Проект «Подвези врача» переходит на централизованную работу

Проект «Подвези врача», запущенный общественными организациями «СПБ.АВТО» и «Чистые игры» в ноябре 2020 года, где автоволонтёры подвозят участковых врачей на вызовы к пациентам на дом, с 1 февраля 2021 года переходит от сетевого к централизованному режиму работы проекта «Автоволонтёры».

За 3 месяца существования инициативы 183 неравнодушных автомобилиста помогли медикам добраться до 7294 пациентов, проехав 7879 километров в 17 районах Санкт-Петербурга и потратив на это 2106 часов личного времени.

Самым активным районом по итогам проекта стал Красногвардейский, где было привлечено 34 добровольца и выполнено 135 поездок. На втором месте - Петродворцовый с 99 поездками. На третьем - Адмиралтейский - 43 поездки.

В пиковую неделю (7-13 декабря 2020) «Подвези врача» выполнил 156 заявок, это 22 поездки в день. Для сравнения, на неделе с 18 по 24 января 2021 поступило 15 заявок, в 10 раз меньше.

Но основании полученной статистики организаторы решили перейти на централизованную схему работы проекта РООА «СПБ.АВТО» «Автоволнтёры», существующего в городе с 2014 года.

С 1 февраля поликлиники, нуждающиеся в помощи, как и прежде смогут подать заявку волонтёрам, но не через куратора в районе, а по форме на сайте http://spbauto.org/help.

Напомним, проект «Подвези врача» был создан Региональной общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и Межрегиональной общественной организацией «Чистые игры» в качестве срочной меры помощи участковым врачам. В разгар пандемии районные поликлиники в день получали до 500 вызовов от граждан на дом, обработка которых была невозможна без помощи добровольцев. За 3 месяца система здравоохранения адаптировалась к новой ситуации. Падение спроса свидетельствует о том, что клиникам выделен транспорт (в той или иной форме), а также подкрепляется статистикой количества заболеваний коронавирусной инфекцией.