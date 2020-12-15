Автоволонтеры помогают врачам в Петербурге

В ноябре в Санкт‑Петербурге стартовал проект «Подвези врача», созданный совместно общественной организацией автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественной организацией «Чистые Игры». Автоволонтеры на личном автотранспорте подвозят врачей на вызовы к больным. Быстрая транспортная помощь сегодня крайне необходима. Ведь от того, как быстро врач доедет до больного, поставит ему диагноз и назначит лечение, нередко зависит жизнь человека.

На сегодня 139 добровольцев стали участниками этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь больным по 3 782 адресам.

Те, кто хочет присоединиться к автоволонтерам, могут позвонить организаторам проекта по тел.: +7 (921) 905-0994.

Напомним, 5 октября в Санкт-Петербурге возобновил работу Штаб волонтеров акции #мывместе, который оказывает помощь людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома и мало мобильным гражданам - тем, кто не имеет возможности выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Телефон для подачи заявок: 8-800-200-34-11.

Телефон по вопросам оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого необходимо заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн обучение и аккредитоваться в Штабе. Там выдадут необходимые сизы. С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1110 петербургских волонтеров.

С начала работы Штаба поступило 2 869 заявок от пожилых и маломобильных горожан. Волонтеры выполнили 2 710 заявок.

Волонтеры не придут, если не была оставлена заявка по номеру: 8-800-200-34-11 и предварительно связываются по телефону с заявителем, уточняя список продуктов, лекарств и удобное время доставки. При наличии сомнений номер бейджа и имя волонтера можно проверить по телефону: 245-32-20.