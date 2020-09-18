ента новостей

19:54
Плац-парад и показ бронетехники: в Ленинградской области отметили 79-годовщину формирования мотострелковой бригады ЗВО
19:52
В Петербурге общественники предлагают приостановить выдачу предписаний горожанам на демонтаж установленных на окнах решеток
19:48
В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости
19:45
Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России
18:06
Посетители парка «Россия – моя история» смогут прикоснуться к Арктике
18:02
Выставка классических автомобилей Porsche
11:21
В Петербурге задержали мужчину ранившего ножом курьера интернет-магазина
10:57
Орден для Медведева
09:29
Зачем в школах еще один язык?
20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
20:20
Почти 100 литров крови пожертвовали петербуржцы больницам
16:47
В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов
16:23
Праздник «Неопалимая купина»
16:22
В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения
15:02
В «Севкабель Порт» на одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока
14:55
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки около 1,2 миллиона рублей
14:50
Надежда Тихонова: платные кружки для детей должны оплачиваться из городского бюджета
11:59
Праздник «День первокурсника 2020» пройдет в новом формате онлайн-медиаконференции
11:55
Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга
11:49
В Колпино ограбили и изнасиловали 80-летнюю пенсионерку
09:08
Одиночным пикетам быть?
08:41
Как воспринимать заявление Тихановской
17:46
Военные на учениях в Ленобласти применили новые разведывательно-огневые комплексы
17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
17:41
Ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов пройдет в пятницу
13:56
Армеских водителей обучат вождению в экстремальных условиях
13:53
Общественники призвали полицейских взять на особый контроль дело о мошенничестве в отношении блокадницы
11:31
На «Ленфильме» представили нового директора
11:19
В Петергофе лже-страховщики выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей
11:11
В Петербурге пьяный водитель на угнанном автомобиле сбил полицейского
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России

Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России

На западе России завершилось масштабное тактико-специальное учение войск связи Западного военного округа, в котором было задействовано более 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной и специальной техники.

В ходе учения военнослужащие развернули полевые пункты управления Западного военного округа, Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Отработана организация связи с самолёта воздушного пункта управления штаба ЗВО в воздушном пространстве Ленинградской области, катеров связи в акватории Балтийского моря.

Штабы и войска были обеспечены всеми видами связи, в том числе засекреченной, спутниковой, видеоконференцсвязью, а также проверена работоспособность автоматизированных систем управления, устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, условных диверсионно-разведывательных групп противника, отработаны мероприятия по скрытности, защищённости и мобильности системы связи округа.

Тактические и специальные задачи решались на полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Смоленской, Ярославской, Рязанской, Белгородской и Тамбовской областях.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-09-2020, 19:30
Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России
15-09-2020, 11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения
8-09-2020, 16:12
В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»
15-09-2020, 14:40
В Ленобласти зенитчики ЗВО успешно перехватили более 200 воздушных объектов условного противника
10-09-2020, 12:48
В Ленобласти успешно прошли учения армейской авиации ЗВО
12-09-2020, 15:52
Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
203
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
206
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
178
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
199
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
Наверх