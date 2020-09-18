Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России

На западе России завершилось масштабное тактико-специальное учение войск связи Западного военного округа, в котором было задействовано более 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной и специальной техники.

В ходе учения военнослужащие развернули полевые пункты управления Западного военного округа, Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Отработана организация связи с самолёта воздушного пункта управления штаба ЗВО в воздушном пространстве Ленинградской области, катеров связи в акватории Балтийского моря.

Штабы и войска были обеспечены всеми видами связи, в том числе засекреченной, спутниковой, видеоконференцсвязью, а также проверена работоспособность автоматизированных систем управления, устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, условных диверсионно-разведывательных групп противника, отработаны мероприятия по скрытности, защищённости и мобильности системы связи округа.

Тактические и специальные задачи решались на полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Смоленской, Ярославской, Рязанской, Белгородской и Тамбовской областях.